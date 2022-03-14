Сёмин высказался о матче "Спартак" - "Краснодар"

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Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о победе "Краснодара" над "Спартаком" (2:1).

"Мне очень понравился вчера "Краснодар". Молодые ребята, некоторые не имели игровой практики - дали шанс. Они прекрасно им воспользовались.

Уже ребята на слуху, мы говорим о них. Дай бог, чтобы прогресс был. "Спартак" же тоже неплохо играл", - приводит слова Сeмина "Чемпионат".

После 21 тура "Краснодар" занимает в РПЛ пятое место.

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