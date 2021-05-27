Сёмин высказался о вероятном уходе Хвичи из "Рубина"

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о том, что полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, скорее всего, летом уйдёт в европейский клуб.

"Несмотря на свои молодые годы, Хвича очень стабилен. Это очень яркий футболист. У него есть огромный потенциал для развития. Хвича на правильном пути. Он собирает призы, помогает команде попасть в еврокубки. Кварацхелия - украшение чемпионата.

Дай бог, чтобы таких ребят было как можно больше, тогда рейтинг нашего чемпионата будет выше. Для РПЛ его отъезд станет большой потерей. Когда из чемпионата уезжает любой хороший игрок, а на его месте не вырастают другие, это всегда плохо. Люди ходят смотреть красивый футбол, для этого нужны талантливые и высококачественные игроки.

Созрел ли Хвича для лучших европейских лиг? Это только ему решать. Хочу пожелать Хвиче быть очень внимательным в этом плане, потому что есть влияние агентов, родителей - всего окружения", - сказал Сёмин.

В минувшем сезоне 20-летний Хвича забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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