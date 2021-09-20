Сетьен может получить огромную компенсацию от "Барселоны"

Фото: инстаграм Кике Сетьена/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подал в суд на каталонский клуб с целью получения неустойки за увольнение, сообщает Catalunya Radio.

По сведениям источника, Сетьен намерен получить от "Барселоны" 14 миллионов евро. Эта сумма составляет зарплату тренера за прошлый сезон и нынешний.

Напомним, что 62-летний наставник был уволен 17 августа после поражение команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8. При этом увольнение тренера было произведено в одностороннем порядке.

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