"Севилья" объявила о переходе Люка де Йонга
"Севилья" купила нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Люка де Йонга. Об этом испанский клуб написал на своем сайте.
Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
Футболист играл в ПСВ с 2014 года. В сезоне-2018/19 он забил 27 голов и сделал 10 результативных передач.
Ранее де Йонг также выступал за "Твенте", "Боруссию" М и "Нюкасл".
В чемпионате Голландии ПСВ занял второе место в турнирной таблице.
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