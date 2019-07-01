"Севилья" объявила о переходе Люка де Йонга

"Севилья" купила нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Люка де Йонга. Об этом испанский клуб написал на своем сайте.



Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 2023 года.



Футболист играл в ПСВ с 2014 года. В сезоне-2018/19 он забил 27 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее де Йонг также выступал за "Твенте", "Боруссию" М и "Нюкасл".



В чемпионате Голландии ПСВ занял второе место в турнирной таблице.

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