"Севилья" в дерби одолела "Бетис"
В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" обыграла "Бетис".
"Севилья" по-прежнему занимает четвертое место, "Бетис" - шестое.
"Севилья" - "Бетис" 1:0
Гол: Эн-Несири, 27 - 1:0
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Кунде, Навас, Акунья, Жордан, Гомес (Ракитич, 67), Сусо (Оливер Торрес, 67), Фернандо (Гудель, 79), Окампос (Рекик, 86), Эн-Несири (де Йонг, 86).
"Бетис": Роблес, Манди, Эмерсон, Миранда (Морено, 78), Руис, Родригес (Вильям Карвалью, 78), Гуардадо (Хуанми, 65), Руибаль (Хоакин, 64), Каналес, Фекир, Иглесиас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14