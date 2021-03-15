"Севилья" в дерби одолела "Бетис"

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"Севилья" в дерби одолела "Бетис"

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" обыграла "Бетис".

"Севилья" по-прежнему занимает четвертое место, "Бетис" - шестое.

"Севилья" - "Бетис" 1:0

Гол: Эн-Несири, 27 - 1:0

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Кунде, Навас, Акунья, Жордан, Гомес (Ракитич, 67), Сусо (Оливер Торрес, 67), Фернандо (Гудель, 79), Окампос (Рекик, 86), Эн-Несири (де Йонг, 86).

"Бетис": Роблес, Манди, Эмерсон, Миранда (Морено, 78), Руис, Родригес (Вильям Карвалью, 78), Гуардадо (Хуанми, 65), Руибаль (Хоакин, 64), Каналес, Фекир, Иглесиас.

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