"Шахтёр" объявил о 18 новых случаях заражения коронавирусом
"Шахтёр" опубликовал результаты повторного тестирования футболистов и сотрудников клуба на коронавирус.
Напомним, что в минувшее воскресенье стало известно о четырёх случаях заражения, в том числе двух игроков - Андрея Пятова и Тараса Степаненко.
Новая проверка выявила ещё 18 заболевших - 9 футболистов и 9 членов персонала.
В клубе подчеркнули, что у большинства инфицированных симптомов COVID-19 нет.
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