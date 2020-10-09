"Шахтёр" объявил о 18 новых случаях заражения коронавирусом

"Шахтёр" опубликовал результаты повторного тестирования футболистов и сотрудников клуба на коронавирус.

Напомним, что в минувшее воскресенье стало известно о четырёх случаях заражения, в том числе двух игроков - Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Новая проверка выявила ещё 18 заболевших - 9 футболистов и 9 членов персонала.

В клубе подчеркнули, что у большинства инфицированных симптомов COVID-19 нет.

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