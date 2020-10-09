"Шахтёр" объявил о 18 новых случаях заражения коронавирусом

Теги шахтер донецккоронавирус

"Шахтёр" объявил о 18 новых случаях заражения коронавирусом

"Шахтёр" опубликовал результаты повторного тестирования футболистов и сотрудников клуба на коронавирус.

Напомним, что в минувшее воскресенье стало известно о четырёх случаях заражения, в том числе двух игроков - Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Новая проверка выявила ещё 18 заболевших - 9 футболистов и 9 членов персонала.

В клубе подчеркнули, что у большинства инфицированных симптомов COVID-19 нет.

Не пропустите: "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt

Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов