"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" назначен Луиш Каштру, сообщает официальный сайт клуба.

Португальский специалист подписал с украинским клубом двухлетний контракт. Последним клубом тренера был "Гимарайнш", который получил за него компенсацию в размере 1 миллиона евро.

На посту наставника "горняков" Каштру сменил Паулу Фонсеку, который возглавил "Рому".

57-летний Каштру ранее также тренировал "Агуэду", "Меалхаду", "Эстарреху", "Санхоаненсе", "Пенафьел", "Порту", "Риу Аве" и "Шавиш".

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