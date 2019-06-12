"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

Теги шахтер донецк

"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" назначен Луиш Каштру, сообщает официальный сайт клуба.

Португальский специалист подписал с украинским клубом двухлетний контракт. Последним клубом тренера был "Гимарайнш", который получил за него компенсацию в размере 1 миллиона евро.

На посту наставника "горняков" Каштру сменил Паулу Фонсеку, который возглавил "Рому".

57-летний Каштру ранее также тренировал "Агуэду", "Меалхаду", "Эстарреху", "Санхоаненсе", "Пенафьел", "Порту", "Риу Аве" и "Шавиш".

Не пропустите: Фонсека: "Сегодня я покидаю свою семью. Украина - мой второй дом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вратаря "Зенита" задержали в московском аэропорту в пьяном виде

Вратаря "Зенита" задержали в московском аэропорту в пьяном виде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ворскла Ворскла 32 42
2 Десна Чернигов Десна Чернигов 32 41
3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 32 34
4 Карпаты Львов Карпаты Львов 32 33
5 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 32 31
6 Арсенал Киев Арсенал Киев 32 26
Полная таблица

топ-5 тегов