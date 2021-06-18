"Шахтёр" объявил о трансфере форварда "Аякса"
Фото сайт "Шахтера"
Нападающий "Аякса" Лассина Траоре стал игроком "Шахтёра", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. 20-летний футболист заключил с "горняками" контракт до 2026 года.
На буркинийца также претендовали "Аталанта", дортмундская "Боруссия" и московский "Локомотив".
В систему "Аякса" Траоре попал в 2019 году, за основную команду сыграл 31 матч, забил 12 голов и сделал 12 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23