"Шахтёр" объявил о трансфере форварда "Аякса"

Фото сайт "Шахтера"

Нападающий "Аякса" Лассина Траоре стал игроком "Шахтёра", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. 20-летний футболист заключил с "горняками" контракт до 2026 года.

На буркинийца также претендовали "Аталанта", дортмундская "Боруссия" и московский "Локомотив".

В систему "Аякса" Траоре попал в 2019 году, за основную команду сыграл 31 матч, забил 12 голов и сделал 12 ассистов.

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