"Шахтёр" переиграл "Динамо" в третьем туре чемпионата Украины

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"Шахтёр" переиграл "Динамо" в третьем туре чемпионата Украины

В рамках третьего тура чемпионата Украины "Шахтёр" взял верх над киевским "Динамо".

В составе "горняков" отличились натурализованные бразильцы Жуниор Мораес и Марлос, за столичную команду забил люксембургский легионер Жерсон Родригес.

"Динамо" - "Шахтёр" - 1:2

Голы: Мораес, 21 - 0:1, Родригес, 39 - 1:1, Марлос, 65 -1:2.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Гармаш, Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Соль, 70), Цыганков (Вербич, 60), Родригес, Де Пена.

"Шахтёр": Пятов, Болбат (Хочолава, 77), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 90), Алан Патрик, Соломон, Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 80).

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