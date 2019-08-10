"Шахтёр" переиграл "Динамо" в третьем туре чемпионата Украины
В рамках третьего тура чемпионата Украины "Шахтёр" взял верх над киевским "Динамо".
В составе "горняков" отличились натурализованные бразильцы Жуниор Мораес и Марлос, за столичную команду забил люксембургский легионер Жерсон Родригес.
"Динамо" - "Шахтёр" - 1:2
Голы: Мораес, 21 - 0:1, Родригес, 39 - 1:1, Марлос, 65 -1:2.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Гармаш, Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Соль, 70), Цыганков (Вербич, 60), Родригес, Де Пена.
"Шахтёр": Пятов, Болбат (Хочолава, 77), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 90), Алан Патрик, Соломон, Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|3
|9
|2
|Динамо Киев
|3
|6
|3
|Колос Ковалёвка
|2
|6
|4
|Dnipro-1
|2
|4
|5
|Заря Луганск
|2
|4
|6
|Львов
|2
|3
|7
|Десна Чернигов
|2
|3
|8
|Мариуполь
|2
|3
|9
|Александрия
|2
|0
|10
|Олимпик Донецк
|2
|0
|11
|Ворскла
|2
|0
|12
|Карпаты Львов
|2
|0