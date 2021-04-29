"Шахтер" ради Де Дзерби готов купить двух футболистов "Сассуоло"

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"Шахтер" продолжает работу по переходу главного тренера "Сассуоло" Роберто де Дзерби, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, "горняки" готовы пойти на различные уступки специалисту, если тот согласится возглавить клуб.

Например, в донецкий клуб могут перейти вингеры "Сассуоло" Жереми Бога и Филипо Джуричич, которые являются лидерами в нынешней команде де Дзерби.

Их соглашения с итальянский клубом заканчиваются летом 2022 года, поэтому "Шахтер" может заплатить за игроков меньшую сумму.

Стоимость Бога составляет 22 миллиона евро. В его активе в текущем сезоне 24 матча, два гола и две результативные передачи.

Джуричича оценивают в 10 миллионов. Он выходил на поле в 29 играх, забил пять мячей и отдал четыре ассиста.