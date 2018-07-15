Шарлотта Пиррони - вице-мисс Франции и подруга Флориана Товена

Сегодня в финальном матче Чемпионата Мира между сборными Франции и Хорватии немаловажным фактором, который может оказать влияние на итоговый результат, может оказаться поддержка трибун. И в этом компоненте у "трехцветных" будет преимущество - за них будет активно болеть подруга их вингера Флориана Товена Шарлотта Пиррони, в 2015-м году получившая титул вице-мисс своей страны.

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