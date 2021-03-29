Шевченко: "Мбаппе должен выиграть много "Золотых мячей"

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Шевченко: "Мбаппе должен выиграть много "Золотых мячей"

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высоко отозвался о перспективах нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Все знают, что это невероятный футболист с исключительным будущим. Это парень, который должен выиграть много "Золотых мячей", потому что он этого заслуживает", - приводит слова Шевченко Goal.com.

Пока лучшим результатом Мбаппе в голосовании за "Золотой мяч" является четвёртое место в 2018 году.

Сам Шевченко становился обладателем самой престижной индивидуальной награды в 2004 году.

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