Шевченко отказал "Галатасараю"

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Шевченко отказал "Галатасараю"

Фото твиттер "Дженоа"

Бывший наставник "Дженоа" и сборной Украины Андрей Шевченко мог продолжить карьеру в Турции.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, 45-летний специалист недавно отказался возглавить "Галатасарай".

"В последние дни у руля "грифонов", когда судьба коуча была решена, на него выходил "Галатасарай" и делал конкретное предложение. Но украинец ответил отказом", - сообщил инсайдер.

"Дженоа" уволила Шевченко в минувшую субботу. Стороны прекратили сотрудничество чуть более чем через два месяца после назначения.

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