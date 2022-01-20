Шевченко отказал "Галатасараю"
Фото твиттер "Дженоа"
Бывший наставник "Дженоа" и сборной Украины Андрей Шевченко мог продолжить карьеру в Турции.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, 45-летний специалист недавно отказался возглавить "Галатасарай".
"В последние дни у руля "грифонов", когда судьба коуча была решена, на него выходил "Галатасарай" и делал конкретное предложение. Но украинец ответил отказом", - сообщил инсайдер.
"Дженоа" уволила Шевченко в минувшую субботу. Стороны прекратили сотрудничество чуть более чем через два месяца после назначения.
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