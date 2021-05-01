Шевченко: "Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я глубоко украинец"

Теги андрей шевченкоукраина

Шевченко: "Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я глубоко украинец"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих чувствах по отношению к родной стране.

"Прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства. Но я, как и раньше, глубоко украинец. И меня беспокоит, что происходит в моей стране в последние годы", - цитирует Шевченко Corriere della Sera.

Напомним, что украинец, будучи футболистом, на протяжении 10 лет играл за границей за "Милан" и "Челси".

Со сборной Шевченко работает с июля 2016 года.

Не пропустите: Шевченко высказался о жизни в эпоху СССР. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку

"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов