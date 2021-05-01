Шевченко: "Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я глубоко украинец"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих чувствах по отношению к родной стране.

"Прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства. Но я, как и раньше, глубоко украинец. И меня беспокоит, что происходит в моей стране в последние годы", - цитирует Шевченко Corriere della Sera.

Напомним, что украинец, будучи футболистом, на протяжении 10 лет играл за границей за "Милан" и "Челси".

Со сборной Шевченко работает с июля 2016 года.

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