Шиманьски близок к уходу из "Динамо"
Фото инстаграм Себастьяна Шиманьски
Мариуш Пекарски, агент полузащитника "Динамо" Себастьяна Шиманьски, заявил, что его клиент может сменить клуб.
"У нас есть договоренность с "Динамо", и вполне возможно, что мы до 7 апреля, то есть установленного ФИФА дедлайна, сможем осуществить его трансфер. Если нет, то в крайнем случае он покинет клуб летом.
Однако мы уже договорились о том, что за определенную сумму футболист сможет сменить клуб. Переговоры идут и уже находятся на продвинутой стадии. Трансфер - почти решенный вопрос, и переход Шиманьского в другую лигу - дело ближайших недель", - приводит слова агента Meczyki.
В этом сезоне Шиманьски сыграл в 21 матче, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.
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