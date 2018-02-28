Шри Патель - девушка Эктора Бельерина

Теги эктор бельериндевушки футболистов

Шри Патель - девушка Эктора БельеринаОтношения у защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина и модели с индийскими корнями Шри Патель зародились приблизительно год назад. Пока пара не спешит объявлять о том, что планирует пойти под венец, тем не менее британские СМИ считают, что это лишь дело времени. Поэтому будет уместным знакомство с будущей невестой 22-летнего бека "канониров" уже сейчас.

Не пропустите:

Мейте Родригес - подруга Алексиса Санчеса

Айант Роуз - новая подруга Лориса Кариуса

Аманда Фокс - порноактриса, которая решила спасти от банкротства "Виченцу"

Сара Ботельо - супруга новичка "Манчестер Сити" Эмерика Ляпорта

Джейд Лебеф - самая горячая девушка января | soccernews.ru

комментарии
Strateg

Симпатичная малышка, только имя так себе

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов