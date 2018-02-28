Шри Патель - девушка Эктора Бельерина

Отношения у защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина и модели с индийскими корнями Шри Патель зародились приблизительно год назад. Пока пара не спешит объявлять о том, что планирует пойти под венец, тем не менее британские СМИ считают, что это лишь дело времени. Поэтому будет уместным знакомство с будущей невестой 22-летнего бека "канониров" уже сейчас.

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