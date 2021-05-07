"Штутгарт" дома обыграл "Аугсбург"
Фото: инстаграм "Штутгарта"/Автор неизвестен
В первом матче 32-го тура Бундеслиги "Штутгарт" обыграл "Аугсбург" со счетом 2:1, победный гол на счету Калайджича.
"Штутгарт" – "Аугсбург" 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: Ферстер, 11 - 1:0, Нидерлехнер, 59 - 1:1, Калайджич. 74 - 2:1.
"Штутгарт" – Бредлов, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 46), Соса, Массимо (Кулибали, 22; Томми, 64), Дидави (Чурлинов, 64), Эндо, Клемент (Мак, 85), Ферстер, Калайджич.
"Аугсбург" – Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго (Педерсен, 83), Хан (Грегорич, 83), Варгас (Йенсен, 68), Моравек (Калиджури, 68), Хедира, Рихтер (Бенеш, 76), Нидерлехнер.
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|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
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|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
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|Герта
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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|29
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