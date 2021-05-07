"Штутгарт" дома обыграл "Аугсбург"

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"Штутгарт" дома обыграл "Аугсбург"Фото: инстаграм "Штутгарта"/Автор неизвестен

В первом матче 32-го тура Бундеслиги "Штутгарт" обыграл "Аугсбург" со счетом 2:1, победный гол на счету Калайджича.

"Штутгарт" – "Аугсбург" 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: Ферстер, 11 - 1:0, Нидерлехнер, 59 - 1:1, Калайджич. 74 - 2:1.

"Штутгарт" – Бредлов, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 46), Соса, Массимо (Кулибали, 22; Томми, 64), Дидави (Чурлинов, 64), Эндо, Клемент (Мак, 85), Ферстер, Калайджич.

"Аугсбург" – Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго (Педерсен, 83), Хан (Грегорич, 83), Варгас (Йенсен, 68), Моравек (Калиджури, 68), Хедира, Рихтер (Бенеш, 76), Нидерлехнер.

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