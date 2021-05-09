"Штутгарт" хочет сохранить Мавропаноса

Фото: инстаграм Мавропаноса/Автор неизвестен

Спортивный директор "Штутгарта" Свен Мислинтат сообщил о желании клуба сохранить арендованного у "Арсенала" защитника Константиноса Мавропаноса.

"Мы в хороших отношениях с "Арсеналом". Хотим договориться о продлении аренды. Выкупить игрока сложно с учетом нынешней ситуации в нашем клубе", — приводит слова Мислинтата Kicker.

Мавропанос перешел в "Штутгарт" на правах аренды летом 2020 года. 23-летний грек провел за немецкую команду 21 матч.

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