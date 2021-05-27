Симоне Индзаги близок к назначению в "Интер"

Фото: инстаграм Индзаги

Наставник "Лацио" Симоне Индзаги в ближайшее время возглавит "Интер".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "нерадзурри" согласовали с тренером двухлетний контракт.

Напомним, что Индзаги станем сменщиком Антонио Конте, который покинул клуб из-за разногласий с руководством.

По итогам сезона "Интер" стал чемпионом Италии, а "Лацио" финишировал шестым.

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