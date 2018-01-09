Символическая сборная группового этапа Лиги Европы
Популярный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков группового этапа Лиги Европы. Вот как она выглядит.
Вратарь - РЕНАН ДОС САНТОС ("Лудогорец")
Сыгранные матчи (минуты) - 3 (270)
Пропущенные голы - 3
Средняя оценка - 7,55
Правый защитник - ШТЕФАН ЛАЙНЕР ("Ред Булл")
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,53
Центральный защитник - СОТИРЬОС ПАПАГЬЯННАПОЛОС ("Эстерсунд")
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)
Забитые мячи - 1
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,85
Центральный защитник - ДИЕГО ЛЬОРЕНТЕ ("Реал Сосьедад")
Сыгранные матчи (минуты) - 4 (360)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,74
Левый защитник - ДОМЕНИКО КРИШИТО ("Зенит")
Сыгранные матчи (минуты) - 5 (450)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 1
Средняя оценка - 7,99
Центральный полузащитник - РЕМО ФРОЙЛЕР ("Аталанта")
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)
Забитые мячи - 1
Ассисты - 1
Средняя оценка - 7,86
Центральный полузащитник - ДЖЕК УИЛШЕР ("Арсенал")
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (472)
Забитые мячи - 1
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,75
Правый вингер - СЕРХИО КАНАЛЕС ("Реал Сосьедад")
Сыгранные матчи (минуты) - 6 (467)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 5
Средняя оценка - 8,10
Левый вингер - БЕНЬЯМИН ВЕРБИЧ ("Копенгаген")
Сыгранные матчи (минуты) - 5 (441)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 2
Средняя оценка - 8,10
Форвард - ТЕО УОЛКОТТ ("Арсенал")
Сыгранные матчи (минуты) - 5 (424)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 5
Средняя оценка - 7,97
Форвард - ПАПУ ГОМЕС ("Аталанта")
Сыгранные матчи (минуты) - 5 (440)
Забитые мячи - 2
Ассисты - 2
Средняя оценка - 8,02
Итоговая схема:
Не пропустите: итоги 18 тура Ла Лиги в цифрах и фактах. | soccernews.ru
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|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1