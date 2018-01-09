Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

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Символическая сборная группового этапа Лиги ЕвропыПопулярный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков группового этапа Лиги Европы. Вот как она выглядит.

Вратарь - РЕНАН ДОС САНТОС ("Лудогорец")

Сыгранные матчи (минуты) - 3 (270)

Пропущенные голы - 3

Средняя оценка - 7,55

Правый защитник - ШТЕФАН ЛАЙНЕР ("Ред Булл")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 0

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,53

Центральный защитник - СОТИРЬОС ПАПАГЬЯННАПОЛОС ("Эстерсунд")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 1

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,85

Центральный защитник - ДИЕГО ЛЬОРЕНТЕ ("Реал Сосьедад")

Сыгранные матчи (минуты) - 4 (360)

Забитые мячи - 3

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,74

Левый защитник - ДОМЕНИКО КРИШИТО ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (450)

Забитые мячи - 0

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,99

Центральный полузащитник - РЕМО ФРОЙЛЕР ("Аталанта")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (540)

Забитые мячи - 1

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,86

Центральный полузащитник - ДЖЕК УИЛШЕР ("Арсенал")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (472)

Забитые мячи - 1

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,75

Правый вингер - СЕРХИО КАНАЛЕС ("Реал Сосьедад")

Сыгранные матчи (минуты) - 6 (467)

Забитые мячи - 0

Ассисты 5

Средняя оценка - 8,10

Левый вингер - БЕНЬЯМИН ВЕРБИЧ ("Копенгаген")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (441)

Забитые мячи - 3

Ассисты 2

Средняя оценка - 8,10

Форвард - ТЕО УОЛКОТТ ("Арсенал")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (424)

Забитые мячи - 3

Ассисты 5

Средняя оценка - 7,97

Форвард - ПАПУ ГОМЕС ("Аталанта")

Сыгранные матчи (минуты) - 5 (440)

Забитые мячи - 2

Ассисты 2

Средняя оценка - 8,02

Итоговая схема:

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