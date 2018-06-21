Символическая сборная первого тура группового этапа Чемпионата Мира

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Символическая сборная первого тура группового этапа Чемпионата МираНа Чемпионате Мира в России позавчера завершился первый тур группового этапа. Самое время подвести первые итоги турнира. Представляем сборную первого тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - ГИЛЬЕРМО ОЧОА (Мексика)

Пропущенные мячи - 0

Совершенные сэйвы - 9

Оценка - 8,35

Правый защитник - МАРИО ФЕРНАНДЕС (Россия)

Выигранные единоборства - 2

Выигранные верховые дуэли - 7

Перехваты 2

Оценка - 7,78

Центральный защитник - ХОСЕ МАРИЯ ХИМЕНЕС (Уругвай)

Выигранные единоборства - 4

Выигранные верховые дуэли - 5

Перехваты 9

Оценка - 9,74

Центральный защитник - ДИЕГО ГОДИН (Уругвай)

Выигранные единоборства - 4

Выигранные верховые дуэли - 4

Перехваты 4

Оценка - 8,47

Левый защитник - ХЕСУС ГАЛЬЯРДО (Мексика)

Выигранные единоборства - 2

Выигранные верховые дуэли - 2

Перехваты 8

Оценка - 8,54

Левый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)

Голы - 0

Ассисты - 0

Обводок - 3

Ключевых передач - 6

Оценка - 8,05

Центральный полузащитник - АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (Россия)

Голы - 1

Ассисты - 2

Обводок - 1

Ключевых передач - 5

Оценка - 9,80

Центральный полузащитник - РОМАН ЗОБНИН (Россия)

Голы - 0

Ассисты - 1

Обводок - 0

Ключевых передач - 2

Оценка - 8,62

Левый полузащитник - ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ (Россия)

Голы - 2

Ассисты - 0

Обводок - 3

Ключевых передач - 0

Оценка - 9,11

Форвард - ДИЕГО КОСТА (Испания)

Голы - 2

Ассисты - 0

Обводок - 2

Ударов - 3

Оценка - 8,67

Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Испания)

Голы - 3

Ассисты - 0

Обводок - 0

Ударов - 4

Оценка - 9,83

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Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Исландия 1 1
3 Аргентина 2 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
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