Символическая сборная первого тура группового этапа Чемпионата Мира

На Чемпионате Мира в России позавчера завершился первый тур группового этапа. Самое время подвести первые итоги турнира. Представляем сборную первого тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - ГИЛЬЕРМО ОЧОА (Мексика)

Пропущенные мячи - 0

Совершенные сэйвы - 9

Оценка - 8,35

Правый защитник - МАРИО ФЕРНАНДЕС (Россия)

Выигранные единоборства - 2

Выигранные верховые дуэли - 7

Перехваты - 2

Оценка - 7,78

Центральный защитник - ХОСЕ МАРИЯ ХИМЕНЕС (Уругвай)

Выигранные единоборства - 4

Выигранные верховые дуэли - 5

Перехваты - 9

Оценка - 9,74

Центральный защитник - ДИЕГО ГОДИН (Уругвай)

Выигранные единоборства - 4

Выигранные верховые дуэли - 4

Перехваты - 4

Оценка - 8,47

Левый защитник - ХЕСУС ГАЛЬЯРДО (Мексика)

Выигранные единоборства - 2

Выигранные верховые дуэли - 2

Перехваты - 8

Оценка - 8,54

Левый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)

Голы - 0

Ассисты - 0

Обводок - 3

Ключевых передач - 6

Оценка - 8,05

Центральный полузащитник - АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (Россия)

Голы - 1

Ассисты - 2

Обводок - 1

Ключевых передач - 5

Оценка - 9,80

Центральный полузащитник - РОМАН ЗОБНИН (Россия)

Голы - 0

Ассисты - 1

Обводок - 0

Ключевых передач - 2

Оценка - 8,62

Левый полузащитник - ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ (Россия)

Голы - 2

Ассисты - 0

Обводок - 3

Ключевых передач - 0

Оценка - 9,11

Форвард - ДИЕГО КОСТА (Испания)

Голы - 2

Ассисты - 0

Обводок - 2

Ударов - 3

Оценка - 8,67

Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Испания)

Голы - 3

Ассисты - 0

Обводок - 0

Ударов - 4

Оценка - 9,83

Не пропустите: Сабин Емельянова - латвийская модель, поддержавшая сборную Бразилии на Чемпионате Мира. | soccernews.ru