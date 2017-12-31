Символическая сборная первой половины сезона Лиги 1
Известный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона французской Лиги 1. Вот как она выглядит.
Вратарь - АНТОНИ ЛОПЕШ ("Лион")
Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)
Пропущенные голы - 20
Средняя оценка - 7,05
Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)
Сыгранные матчи (минуты) - 13 (1 074)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 4
Средняя оценка - 7,45
Центральный защитник - НОРДИ МУКИЕЛЕ ("Монпелье")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 549)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 1
Средняя оценка - 7,35
Центральный защитник - КАМИЛЬ ГЛИК ("Монако")
Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)
Забитые мячи - 2
Ассисты - 4
Средняя оценка - 7,16
Левый защитник - ЖОРЖЕ ("Монако")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 343)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 3
Средняя оценка - 7,52
Центральный полузащитник - ФАБИНЬО ("Монако")
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 620)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,59
Центральный полузащитник - ЭССЕМ АУАР ("Лион")
Сыгранные матчи (минуты) - 14 (1 058)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,60
Правый вингер - КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)
Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 245)
Забитые мячи - 8
Ассисты - 8
Средняя оценка - 7,97
Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)
Сыгранные матчи (минуты) - 14 (1 257)
Забитые мячи - 11
Ассисты - 10
Средняя оценка - 8,87
Форвард - ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ)
Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 465)
Забитые мячи - 19
Ассисты - 3
Средняя оценка - 7,86
Форвард - НАБИЛЬ ФЕКИР ("Лион")
Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 350)
Забитые мячи - 13
Ассисты - 3
Средняя оценка - 8,14
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8