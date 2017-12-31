Символическая сборная первой половины сезона Лиги 1

Известный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона французской Лиги 1. Вот как она выглядит.

Вратарь - АНТОНИ ЛОПЕШ ("Лион")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Пропущенные голы - 20

Средняя оценка - 7,05

Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 13 (1 074)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 4

Средняя оценка - 7,45

Центральный защитник - НОРДИ МУКИЕЛЕ ("Монпелье")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 549)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 1

Средняя оценка - 7,35

Центральный защитник - КАМИЛЬ ГЛИК ("Монако")

Сыгранные матчи (минуты) - 19 (1 710)

Забитые мячи - 2

Ассисты - 4

Средняя оценка - 7,16

Левый защитник - ЖОРЖЕ ("Монако")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 343)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 3

Средняя оценка - 7,52

Центральный полузащитник - ФАБИНЬО ("Монако")

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 620)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,59

Центральный полузащитник - ЭССЕМ АУАР ("Лион")

Сыгранные матчи (минуты) - 14 (1 058)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 2

Средняя оценка - 7,60

Правый вингер - КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 245)

Забитые мячи - 8

Ассисты - 8

Средняя оценка - 7,97

Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 14 (1 257)

Забитые мячи - 11

Ассисты - 10

Средняя оценка - 8,87

Форвард - ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 18 (1 465)

Забитые мячи - 19

Ассисты - 3

Средняя оценка - 7,86

Форвард - НАБИЛЬ ФЕКИР ("Лион")

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 350)

Забитые мячи - 13

Ассисты - 3

Средняя оценка - 8,14

Итоговая схема:

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