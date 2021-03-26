Слуцкий дал совет Хвиче касательно выбора следующего клуба

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Слуцкий дал совет Хвиче касательно выбора следующего клуба

Фото сайт "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий порассуждал о том, где лучше продолжить карьеру грузинскому хавбеку Хвиче Кварацхелии.

"Готов ли Хвича к большим делам? Да, но с оговорками. Если бы меня кто-то спрашивал, я посоветовал бы ему пойти в суб-топы, чтобы сделать промежуточный шаг между РПЛ и топами. Благо возраст и уровень мастерства ему это позволяют сделать. Я бы на его месте пошел в клуб типа "Севильи", "Аталанты", "Байера". Так как он безумно любит футбол, то если он не будет получать достаточно игрового времени в большом клубе, он может просто выгореть изнутри.

Ему нужно пойти в тот клуб, в котором он гарантированно будет получать игровое время. Я не уверен, что в "Милане" или "Ювентусе" в первый сезон он будет иметь его гарантированно. А он привык играть много, это будет проблемой. Ему бы подошла любая страна: сейчас у стран уже нет стилистики, она есть у определённых клубов. Сегодня футбол "Милана", "Наполи", "Ювентуса" и "Интера" непохож друг на друга. Тоже самое в Англии. Сегодня креативного футбола много во всех ведущих лигах. Ему нужно попасть в ту команду, которая доминирует, которая даст ему возможность ошибаться. Ему важно, чтобы было право на ошибки, чтобы попыток на реализацию своего сумасшедшего дриблинга тоже было много", - сказал Слуцкий.

В этом сезоне 20-летний Хвича сыграл за "Рубин" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Рубин" определился с ценой на Хвичу Кварацхелию. | http://soccernews.ru
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