Слуцкий недоволен судейством в матче "Рубин" - "Химки"

Фото РИА Новости / Алексей Филиппов

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о работе судейской бригады, которая обслуживала матч 23-го тура РПЛ против "Химок".

Напомним, что главным арбитром встречи был Алексей Матюнин. Казанцы дома проиграли со счётом 1:3.

"Момент с пенальти и рукой Деспотовича? Я наверно соглашусь, что был пенальти. Но у меня большой вопрос, почему перед этим был момент в штрафной площади с углового, когда на мой взгляд фолили на Старфельте, и арбитр даже не посмотрел этот момент. У меня много вопросов возникает, как и у всех, к судейству. Я не понимаю, почему они даже не посмотрели, и эпизод сразу был заигран.

Я обратился к резервному арбитру с вопросом, будет ли просмотр момента. Но было видно, что они этот момент даже не смотрели. Насколько я знаю, его даже в трансляции особо не повторяли, хотя на нашей камере видно, что это был эпизод, по крайней мере заслуживающий рассмотрения - не буду утверждать, что железный пенальти. Когда я спросил арбитра, почему он один эпизод смотрит, а другой не смотрит, я получил жёлтую карточку. Причём спрашивал я, на мой взгляд, в максимально корректной форме.

У нас нет, к сожалению, коммуникации в арбитрами, они не могут выстраивать отношения, они только злят людей. Любой иностранный арбитр бы мило улыбнулся и сказал бы, что в перерыве объяснит момент. А у нас уже за сто метров бежит с протянутой жёлтой карточкой, а потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, её нет, потому что практически все тренеры считают, что судьи точно с ними не в одном окопе", - сказал Слуцкий.

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