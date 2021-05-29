Слуцкий отказался возвращаться в ЦСКА

Фото твиттер "Рубина"

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не сумел убедить наставника "Рубина" Леонида Слуцкого вернуться в армейский клуб.

По информации "Бизнес Online", помощник президента РФ был очень настойчив, однако тренер оказался непреклонен. 50-летнего специалиста всё устраивает в Казани, и он не хочет ничего менять.

"Рубин" финишировал в РПЛ на четвёртом месте и пробился в еврокубки. Контракт Слуцкого с клубом рассчитан до 2024 года.

Экс-рулевой сборной России возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год и выиграл с командой 7 трофеев.

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