Слуцкий считает, что Головину нет смысла переходить в "Севилью"
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Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился соображениями о трансферных слухах вокруг полузащитника "Монако" Александра Головина.
Ранее сообщалось, что монегаски готовы продать российского хавбека в случае поступления выгодного предложения. Один из вариантов - "Севилья".
"Головину надо переходить только в топ-клуб. "Монако", вероятно, вернётся в еврокубки, а Саше нужен ещё более высокий уровень. Вы уверены, что "Севилья" гарантированно выше сегодняшнего "Монако"? Я в этом не уверен. Тогда какой смысл. Ему нужно оказаться в клубе с сверхзадачами. Например, Англия. Команды из топ-6-7 АПЛ. Тот же лондонский "Арсенал", - сказал Слуцкий.
В этом сезоне 24-летний Головин сыграл за "Монако" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 19 миллионов евро.
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