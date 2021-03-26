Слуцкий считает, что Головину нет смысла переходить в "Севилью"

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Слуцкий считает, что Головину нет смысла переходить в "Севилью"

Фото Reuters

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился соображениями о трансферных слухах вокруг полузащитника "Монако" Александра Головина.

Ранее сообщалось, что монегаски готовы продать российского хавбека в случае поступления выгодного предложения. Один из вариантов - "Севилья".

"Головину надо переходить только в топ-клуб. "Монако", вероятно, вернётся в еврокубки, а Саше нужен ещё более высокий уровень. Вы уверены, что "Севилья" гарантированно выше сегодняшнего "Монако"? Я в этом не уверен. Тогда какой смысл. Ему нужно оказаться в клубе с сверхзадачами. Например, Англия. Команды из топ-6-7 АПЛ. Тот же лондонский "Арсенал", - сказал Слуцкий.

В этом сезоне 24-летний Головин сыграл за "Монако" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 19 миллионов евро.

Не пропустите: Слуцкий дал совет Хвиче касательно выбора следующего клуба. | http://soccernews.ru
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