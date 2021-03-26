Слуцкий: "Судьи сами виноваты в том, что их не любят"

Теги леонид слуцкий

Слуцкий: "Судьи сами виноваты в том, что их не любят"Фото: Твиттер @fcrk 
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о своем отношении к футбольным арбитрам.

"Я их не люблю. А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты, сами делают так.

Даже игра прошлого тура с "Химками" (1:3). Я пытаюсь задать вопрос резервному арбитру в корректной форме, когда мимо пробегает главный: "Почему вы тот момент смотрели, а этот – нет?" Он разворачивается ко мне в 30 метрах и бежит с желтой карточкой. А я просто вопрос задал! Вы можете не отвечать, можете сказать: "Я тебе объясню в перерыве или после игры".

Ну что это? Выходит разговаривать с ними нельзя, общаться нельзя. Я от них ни разу не слышал фразы, что арбитр ошибся", – приводит слова Слуцкого "Чемпионат".

Читать также: Василий Березуцкий вложил крупную сумму в стадион Слуцкого | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России летом сыграет товарищеский матч с Польшей

Сборная России летом сыграет товарищеский матч с Польшей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов