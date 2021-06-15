Слуцкий высказался о силе сборной Финляндии

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о сборной Финляндии в преддверии её игры с Россией.

"По их матчу с Данией всё было ожидаемо. Финляндия оборонялась - и не могу сказать, что хорошо. Один удар вообще, он же в створ, и он же - гол. Финнам очень сильно повезло, и поэтому не могу сказать, что они произвели какое-то впечатление, хотя и добились положительного результата. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы", - сказал Слуцкий.

В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Финляндия минимально победила Данию со счётом 1:0.

Матч финнов с Россией запланирован на среду, 16 июня. Начало - в 16:00 по московскому времени.

Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матч Финляндия - Россия. | http://soccernews.ru