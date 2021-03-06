СМИ: Ибрагимович возвращается в сборную Швеции

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СМИ: Ибрагимович возвращается в сборную Швеции

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович решил возобновить международную карьеру, сообщает FotbollDirekt.

По информации источника, 39-летний футболист должен вернуться в сборную Швеции уже в марте. Ожидается, что он примет участие в матчах квалификации ЧМ-2022 в конце месяца.

Ибрагимович выступал за национальную команду с 2001 по 2016 год, провёл 116 игр и забил 62 гола.

Шведы в марте сыграют с Грузией (25 марта), Косово (28 марта) и Эстонией (31 марта).

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