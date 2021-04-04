СМИ назвали неожиданного кандидата на пост главного тренера "Кайрата"

Новым главным тренером "Краснодара" может стать наставник алматинского "Кайрата" Алексей Шпилевский, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: твиттер ОНТ/Автор неизвестен

По сведениям источника, краснодарский клуб может провести переговоры со Шпилевским в том случае, если не удастся договориться с бывшим главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.

33-летний Шпилевский тренирует "Кайрат" с 2019 года. В прошлом сезоне он привел клуб к победе в чемпионате Казахстана.

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