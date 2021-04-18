СМИ: "О создании Суперлиги могут объявить в ближайшее время"

Теги

СМИ: "О создании Суперлиги могут объявить в ближайшее время"Фото: Твиттер @DeadlineDayLive 
Испанское издание Marca сообщает, что в ближайшее время может быть объявлено о создании европейской Суперлиги.

Это связано с тем, что УЕФА 19 апреля, планирует утвердить новый формат Лиги Чемпионов. В ответ на это сторонники Суперлиги во главе с "Реалом" и "Манчестер Юнайтед" собираются объявить о создании турнира.

По данным The New York Times, как минимум 12 клубов либо получили статус членов-учредителей, либо серьезно заинтересованы в новом турнире.

Кроме, упомянутых выше "МЮ" и "Реала", речь идет о "Ливерпуле", "Манчестер Сити", "Арсенале", "Челси", "Тоттенхэме", "Барселоне", "Атлетико", "Ювентусе", "Милане" и "Интере".

Также стараются привлечь на свою сторону топ-клубы Бундеслиги "Баварию" и "Боруссию" Дортмунд, но немецкие команды, как и ряд других, решили не вносить коррективы в свои планы.

Читать также: Гвардиола высказался о Суперлиге | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА в гостях проиграл "Сочи"

ЦСКА в гостях проиграл "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов