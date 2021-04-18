СМИ: "О создании Суперлиги могут объявить в ближайшее время"

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Испанское издание Marca сообщает, что в ближайшее время может быть объявлено о создании европейской Суперлиги.

Это связано с тем, что УЕФА 19 апреля, планирует утвердить новый формат Лиги Чемпионов. В ответ на это сторонники Суперлиги во главе с "Реалом" и "Манчестер Юнайтед" собираются объявить о создании турнира.

По данным The New York Times, как минимум 12 клубов либо получили статус членов-учредителей, либо серьезно заинтересованы в новом турнире.

Кроме, упомянутых выше "МЮ" и "Реала", речь идет о "Ливерпуле", "Манчестер Сити", "Арсенале", "Челси", "Тоттенхэме", "Барселоне", "Атлетико", "Ювентусе", "Милане" и "Интере".

Также стараются привлечь на свою сторону топ-клубы Бундеслиги "Баварию" и "Боруссию" Дортмунд, но немецкие команды, как и ряд других, решили не вносить коррективы в свои планы.