СМИ: "О создании Суперлиги могут объявить в ближайшее время"
Фото: Твиттер @DeadlineDayLive
Испанское издание Marca сообщает, что в ближайшее время может быть объявлено о создании европейской Суперлиги.
Это связано с тем, что УЕФА 19 апреля, планирует утвердить новый формат Лиги Чемпионов. В ответ на это сторонники Суперлиги во главе с "Реалом" и "Манчестер Юнайтед" собираются объявить о создании турнира.
По данным The New York Times, как минимум 12 клубов либо получили статус членов-учредителей, либо серьезно заинтересованы в новом турнире.
Кроме, упомянутых выше "МЮ" и "Реала", речь идет о "Ливерпуле", "Манчестер Сити", "Арсенале", "Челси", "Тоттенхэме", "Барселоне", "Атлетико", "Ювентусе", "Милане" и "Интере".
Также стараются привлечь на свою сторону топ-клубы Бундеслиги "Баварию" и "Боруссию" Дортмунд, но немецкие команды, как и ряд других, решили не вносить коррективы в свои планы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18