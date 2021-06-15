СМИ узнали, каким клубам отказал Буффон ради возвращения в "Парму"

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СМИ узнали, каким клубам отказал Буффон ради возвращения в "Парму"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Бывший голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон имел несколько вариантов продолжения карьеры за границей.

По информации журналиста Николо Скиры, заполучить 43-летнего футболиста хотели "Барселона", "Бешикташ", "Спортинг", а также неназванные клубы из Греции, России и Бразилии.

Напомним, что легендарный итальянец в итоге выбрал возвращение в "Парму", воспитанником которой он является.

Буффон покинул "Ювентус" в статусе свободного агента, поэтому может перейти в другую команду бесплатно.

Не пропустите: Стали известны детали контракта Буффона с "Пармой". | http://soccernews.ru
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