СМИ узнали, каким клубам отказал Буффон ради возвращения в "Парму"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Бывший голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон имел несколько вариантов продолжения карьеры за границей.

По информации журналиста Николо Скиры, заполучить 43-летнего футболиста хотели "Барселона", "Бешикташ", "Спортинг", а также неназванные клубы из Греции, России и Бразилии.

Напомним, что легендарный итальянец в итоге выбрал возвращение в "Парму", воспитанником которой он является.

Буффон покинул "Ювентус" в статусе свободного агента, поэтому может перейти в другую команду бесплатно.

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