СМИ узнали о возможном уголовном наказании Промеса в Нидерландах
Фото сайт РПЛ
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес может в скором времени оказаться за решеткой, пишет NU.nl.
По информации источника, прокуратура в Нидерландах хочет привлечь футболиста к уголовной ответственности за нанесение ножевых ранений родственнику в прошлом году.
29-летний голландец не признаёт свою причастность к преступлению, однако экспертизы доказывают обратное.
После возвращения в "Спартак" Промес забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
Не пропустите: Французский клуб нацелился на Промеса. | http://soccernews.ru
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