СМИ узнали о возможном уголовном наказании Промеса в Нидерландах

Фото сайт РПЛ

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес может в скором времени оказаться за решеткой, пишет NU.nl.

По информации источника, прокуратура в Нидерландах хочет привлечь футболиста к уголовной ответственности за нанесение ножевых ранений родственнику в прошлом году.

29-летний голландец не признаёт свою причастность к преступлению, однако экспертизы доказывают обратное.

После возвращения в "Спартак" Промес забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Не пропустите: Французский клуб нацелился на Промеса. | http://soccernews.ru