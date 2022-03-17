СМИ узнали размер зарплаты Кессье после перехода в "Барселону"
Полузащитник "Милана" Франк Кессье будет зарабатывать в "Барселоне" 6,5 миллиона евро в год.
По информации Corriere della Sera, всего "сине-гранатовые" потратят на ивуарийца 42,5 миллиона евро.
В эту сумму входит зарплата за пять лет контракта и 10 миллионов комиссии агенту футболиста.
Напомним, что Кессье присоединится к "Барсе" на правах свободного агента.
В текущем сезоне хавбек сыграл за "Милан" 29 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.
Не пропустите: Кессье ради "Барселоны" отклонил более выгодное предложение из АПЛ. | http://soccernews.ru
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