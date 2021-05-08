СМИ узнали размер зарплаты Неймара по новому контракту с ПСЖ
Фото Actu Foot
Форвард ПСЖ Неймар в ближайшее время продлит контракт с клубом. Ожидается, что официально об этом объявят сегодня.
По информации журналиста Фабрицио Романо, по новому соглашению, рассчитанному до 2026 года, звёздный футболист будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон после вычета налогов.
Кроме того, бразилец сможет улучшить своё благосостояние за счёт бонусов, один из которых - за победу в Лиге Чемпионов - источник назвал "огромным".
Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года, сыграл 112 матчей, забил 85 голов и сделал 51 ассист.
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|28
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|41
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|Монпелье
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|Страсбур
|27
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
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|37
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|Нант
|28
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|28
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