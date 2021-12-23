СМИ узнали структуру выплат, которую будут использовать "Барселона" и "Манчестер Сити" в сделке по Торресу

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СМИ узнали структуру выплат, которую будут использовать "Барселона" и "Манчестер Сити" в сделке по ТорресуФото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" достигла договоренности с "Манчестер Сити" по трансферу испанского нападающего Феррана Торреса, сообщает Marca.

По информации источника, "Барселона" выплатит "Манчестер Сити" 55 миллионов евро за Феррана четырьмя частями. Первая часть будет выплачена этим летом. 

Также в сделку включены 10 миллионов евро бонусами. Эти деньги будут выплачены в том случае, если каталонский клуб выигрывает Лигу чемпионов, а Ферран сыграет 70% матчей (45 или более матчей за сезон), если игрок выиграет "Золотой мяч" или "Золотую бутсу", а также, если клуб продаст Торреса за сумму 100 миллионов евро или более.

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