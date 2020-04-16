Смородская ответила Алиеву

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на заявление экс-полузащитника команды Александра Алиева.

Ранее украинец признался, что у него сразу начался конфликт с руководителем "железнодорожников", потому что она "хотела показать себя хозяйкой".

"Вы знаете, я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушёл Сёмин, Алиев хотел уйти за ним и делал всё, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки. Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, всё понятно. Ольга Смородская тут совершенно не при чём. Куда хотел, туда и уехал", - сказала Смородская.

Алиев выступал за "Локомотив" в 2010 году, сыграл 27 матчей и забил 15 голов. После окончания сезона он вернулся в киевское "Динамо" за 8 миллионов евро.

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