Соболев назвал чемпионаты, в которых хочет поиграть

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Форвард московского "Спартака" Александр Соболев порассуждал о потенциальном продолжении карьеры в Европе.

"Конечно, хочу. Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано. Надо ещё поиграть в "Спартаке", выиграть в нём что-то, сыграть в Лиге Чемпионов. Я же и в сборной ни разу ещё не провёл 90 минут. Короче - надо прибавлять, работать, крепнуть.

Куда конкретно хочу? Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия – в один из трёх этих чемпионатов. Не обязательно в команду из верхней пятёрки. Кто меня туда возьмёт?" - сказал футболист.

24-летний Соболев выступает за "Спартак" с января 2020 года, сыграл 31 матч, забил 14 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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