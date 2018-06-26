Софи Кристиан - потрясающая подруга Бернда Лено

Конечно же, для любого игрока непопадание в итоговую заявку своей сборной на Чемпионат Мира является большим ударом. Однако переносить его намного легче, если за твоими плечами имеется такая девушка как Софи Кристин - подруга новоиспеченного голкипера лондонского "Арсенала" Бернда Лено. Именно главная поклонница 26-летнего немецкого вратаря помогла ему достойно принять решение главного тренера "манншафт" Йоахима Лева, отдавшего предпочтение другим игрокам на его позиции.

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