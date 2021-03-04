Сотрудник "МЮ" не вовремя включил прямой эфир клубного Инстаграма. 37 тысяч человек слушали, как он готовит себе еду

Теги манчестер юнайтед

Сотрудник "МЮ" не вовремя включил прямой эфир клубного Инстаграма. 37 тысяч человек слушали, как он готовит себе едуЗабавный случай произошел с пресс-службой "Манчестер Юнайтед". Ее сотрудник провел неожиданную прямую трансляцию в клубном Инстаграме.

Один из СММщиков клуба случайно запустил прямой эфир в социальной сети, аудитория которого очень быстро превысила 37 тысяч человек. Самое забавное, что на экране ничего не было видно. Была только темнота и звуки, которые были идентифицированы болельщиками как разогревание еду в микроволновке и заваривание чая. 

Очевидно, что трансляция была запущена случайно, когда телефон находился в кармане работника пресс-службы.

Стоит отметить, что у "Манчестер Юнайтед" одна из крупнейших фан-баз в мире в социальных сетях. На аккаунты команды подписано около 140 млн пользователей в твиттере, фейсбуке, инстаграме и тиктоке.

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