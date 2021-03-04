Сотрудник "МЮ" не вовремя включил прямой эфир клубного Инстаграма. 37 тысяч человек слушали, как он готовит себе еду

Забавный случай произошел с пресс-службой "Манчестер Юнайтед". Ее сотрудник провел неожиданную прямую трансляцию в клубном Инстаграме.

Один из СММщиков клуба случайно запустил прямой эфир в социальной сети, аудитория которого очень быстро превысила 37 тысяч человек. Самое забавное, что на экране ничего не было видно. Была только темнота и звуки, которые были идентифицированы болельщиками как разогревание еду в микроволновке и заваривание чая.

Очевидно, что трансляция была запущена случайно, когда телефон находился в кармане работника пресс-службы.

Стоит отметить, что у "Манчестер Юнайтед" одна из крупнейших фан-баз в мире в социальных сетях. На аккаунты команды подписано около 140 млн пользователей в твиттере, фейсбуке, инстаграме и тиктоке.