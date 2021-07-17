"Спартак" готов отпустить Глушенкова в аренду в "Химки"

Теги спартак москвахимкимаксим глушенков

"Спартак" готов отпустить Глушенкова в аренду в "Химки" Фото: твиттер "Спартака"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал возможную аренду хавбека "Спартака" Максима Глушенкова в "Химки".

"Мы сделали предложение по аренде на год, "Спартак" согласен. Теперь ждем ответную реакцию самого футболиста. Сейчас все зависит от его желания.

По Резиуану Мирзову мы пока не разговаривали, однако еще не закрыли историю с ним. По форварду рассматриваем варианты, пока какой-то конкретики нет. Будем решать уже после предсезонного турнира", - приводит слова Терюшкова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Глушенков не входит в планы нового наставника "Спартака" Руя Витории.

Читайте также: Еще один клуб вступил в борьбу за Глушенкова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Варан готов принять предложение "Манчестер Юнайтед" при одном условии

Варан готов принять предложение "Манчестер Юнайтед" при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов