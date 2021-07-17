"Спартак" готов отпустить Глушенкова в аренду в "Химки"

Фото: твиттер "Спартака"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал возможную аренду хавбека "Спартака" Максима Глушенкова в "Химки".

"Мы сделали предложение по аренде на год, "Спартак" согласен. Теперь ждем ответную реакцию самого футболиста. Сейчас все зависит от его желания.

По Резиуану Мирзову мы пока не разговаривали, однако еще не закрыли историю с ним. По форварду рассматриваем варианты, пока какой-то конкретики нет. Будем решать уже после предсезонного турнира", - приводит слова Терюшкова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Глушенков не входит в планы нового наставника "Спартака" Руя Витории.

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