"Спартак" в свой день рождения разгромно проиграл "Уфе"
Фото: Твиттер @fcsm_official
В Москве подошел к концу очередной матч в рамках 26 тура Российской Премьер-Лиги. "Спартак" принимал на свое поле "Уфу" и потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:3. Праздничная атмосфера на трибунах, связанная с 99-м днем рождения клуба, сменилась на сдержанную в концовке первого тайма, когда гости, благодаря стараниям Камилова, смогли открыть счет. Через 3 минуты после начала второй половины встречи настроение хозяев сменилось на гнетущее - Мрзляк смог увеличить отрыв. А после того, как на 80-й минуте удалился Жиго, а затем на 87-й Камилов оформил дубль, все, кажется, забыли про праздник. Поражение стало вторым подряд для "красно-белых" в РПЛ и теперь их шансы на путевку в Лигу Чемпионов зависят не только от них самих.
Результат оставил "Спартак" на третьей строчке турнирной таблицы. У команды Тедеско 47 набранных очков. Гости набрали 20 баллов и поднялись из зоны прямого вылета на 14 место.
"Спартак" - "Уфа" 0:3 (0:1)
Голы: Камилов, 45+1 - 0:1, Мрзляк, 48 - 0:2, Камилов, 87 - 0:3
Нереализованный пенальти: Камилов, 87
Удаление: Жиго, 80
"Спартак": Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Крал (Хендрикс, 52), Мозес, Умяров, Зобнин, Промес (Литвинов, 90+3), Понсе (Игнатов, 90+2), Ларссон.
"Уфа: Беленов, Морозов, Бауэр, Йокич, Мрзляк (Сысуев, 78), Иванов (Бизоза, 78), Камилов, Табидзе, Никитин, Кротов (Жамалетдинов, 62), Андрич (Голубев, 70).
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