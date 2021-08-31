"Спартак" назвал сроки восстановления Мелкадзе

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"Спартак" назвал сроки восстановления Мелкадзе

Фото инстаграм "Спартака"

Московский "Спартак" сообщил, сколько ещё пропустит из-за травмы форвард Георгий Мелкадзе.

Сроки восстановления футболиста, выбывшего из строя из-за "стрессового повреждения", составят ещё месяц.

Мелкадзе не играет с 24 июля. В текущем сезоне нападающий поучаствовал только в одном матче РПЛ.

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