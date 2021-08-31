"Спартак" назвал сроки восстановления Мелкадзе
Фото инстаграм "Спартака"
Московский "Спартак" сообщил, сколько ещё пропустит из-за травмы форвард Георгий Мелкадзе.
Сроки восстановления футболиста, выбывшего из строя из-за "стрессового повреждения", составят ещё месяц.
Мелкадзе не играет с 24 июля. В текущем сезоне нападающий поучаствовал только в одном матче РПЛ.
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