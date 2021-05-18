"Спартак" определился с будущим Мелкадзе

Фото инстаграм "Спартака"

Московский "Спартак" собирается продать форварда Георгия Мелкадзе, утверждает Sport24.

По информации источника, "красно-белые" хотят летом трудоустроить футболиста в другую команду на постоянной основе, в связи с чем варианты с арендой рассматриваться не будут.

Как сообщает "СЭ", купить 24-летнего нападающего могут четыре клуба - это "Ростов", "Урал", тульский "Арсенал" и "Нижний Новгород".

Минувший сезон Мелкадзе провёл в аренде в "Ахмате", сыграл 24 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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