"Спартак" попросил РПЛ начать следующий матч с минуты молчания в память об отце Федуна

"Спартак" выразил желание почтить память Арнольда Федуна, отца владельца клуба Леонида Федуна минутой молчания перед началом матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом".

С такой просьбой москвичи обратились в РПЛ, сообщает ТАСС.

Напомним, Арнольд Федун ушел из жизни сегодня, 16 марта, в возрасте 92 лет. Он являлся народным врачом СССР и бывшим главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР. В 1960-х годах трудился хирургом на космодроме Байконур. За свою жизнь успел стать автором и соавтором более 250 научных трудов в области хирургии.

Матч "Спартак" — "Урал" состоится в четверг, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.