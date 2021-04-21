"Спартак" потролил Европейскую Суперлигу, которая приостановлена

Пресс-служба московского "Спартака" пошутила над Европейской Суперлигой, которая была приостановлена спустя всего два дня после создания.

"Европейская Суперлига: 19.04.2021 — 20.04.2021. Вы не будете скучать", — говорится в англоязычном Twitter-аккаунте "Спартака".

Напомним, что Суперлигу официально покинули "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". После этого руководство Суперлиги приняло решение о приостановке проекта.

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