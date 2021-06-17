"Спартак" предлагает 16 миллионов за нападающего "Альмерии"

1 Теги спартак москваальмериясадик умартрансферы

"Спартак" предлагает 16 миллионов за нападающего "Альмерии"Фото: инстаграм Умара

"Спартак" хочет подписать форварда "Альмерии" Садика Умара.

По сведениям AS, "красно-белые" предлагают за 24-летнего нигерийца 16 миллионов евро плюс бонусы. Однако испанский клуб требует не менее 30 миллионов.

Отмечается, что в услугах игрока также заинтересован "Айнтрахт", предлагающий 18 миллионов без учета бонусов.

В прошедшем сезоне на счету Умара 22 гола и 4 результативные передачи в 43 играх.

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