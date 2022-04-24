"Спартак" проиграл "Ростову" Карпина в матче с двумя пенальти
Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:2.
Победу ростовскому клубу принесли голы Романа Тугарева, Дмитрия Полоза и Али Соу. В составе гостей отличились Александр Соболев и Руслан Литвинов.
"Ростов", набрав 34 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 31-м очком остался на 10-й позиции.
"Ростов" – "Спартак" - 3:2 (1:1)
Голы: Тугарев, 14 - 1:0, Соболев, 17 - 1:1, Полоз, 75 (с пенальти) - 2:1, Литвинов, 90+1 - 2:2, Соу, 90+5 - 3:2
"Ростов": Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Калинин (Терентьев, 66), Байрамян, Глебов, Щетинин (Селява, 67), Тугарев (Мухин, 85), Полоз (Голенков, 88), Комличенко (Соу, 67).
"Спартак": Максименко, Кофрие (Литвинов, 76), Джикия, Жиго, Чернов (Рассказов, 59), Классен (Николсон, 76), Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов, Бакаев (Денисов, 90), Соболев.
Не пропустите: "Челси" вырвал победу в лондонском дерби. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гол Чалова помог "Базелю" одержать крупную победу в чемпионате Швейцарии
-
"Лилль" обыграл "Страсбур" в Лиге 1
-
Доннарумма высказался о своем будущем в ПСЖ
-
Зарема жестко раскритиковала судейство в матче "Ростов" - "Спартак"
-
"Спартак" кратко оценил судейство Мешкова в матче с "Ростовом"
-
Месси получил самую высокую оценку в ПСЖ за матч с "Лансом"
-
Определился чемпион Австрии
-
"Спартак" проиграл "Ростову" Карпина в матче с двумя пенальти
-
"Аугсбург" победил "Бохум" в Бундеслиге
-
8 голов: "Нант" и "Бордо" устроили феерию в Лиге 1
-
"Челси" на 90-й минуте вырвал победу в лондонском дерби
-
"Наполи" проиграл аутсайдеру Серии А, выигрывая 2:0 к 80-й минуте
-
Слуцкий оценил победу "Рубина" над "Арсеналом"
-
Неймар прокомментировал победу в Лиге 1
-
Гильерме мечтает завершить карьеру в "Локомотиве"
-
Левандовски высказался о своем будущем
-
"Бетис" в серии пенальти одолел "Валенсию" в финале Кубка Короля
-
ПСЖ сыграл вничью с "Лансом" и стал чемпионом Франции
-
"Бавария" выиграла у "Боруссии" и стала чемпионом Германии
-
"Интер" обыграл "Рому" в Серии А