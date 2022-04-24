"Спартак" проиграл "Ростову" Карпина в матче с двумя пенальти

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:2.

Победу ростовскому клубу принесли голы Романа Тугарева, Дмитрия Полоза и Али Соу. В составе гостей отличились Александр Соболев и Руслан Литвинов.

"Ростов", набрав 34 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 31-м очком остался на 10-й позиции.

"Ростов" – "Спартак" - 3:2 (1:1)

Голы: Тугарев, 14 - 1:0, Соболев, 17 - 1:1, Полоз, 75 (с пенальти) - 2:1, Литвинов, 90+1 - 2:2, Соу, 90+5 - 3:2

"Ростов": Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Калинин (Терентьев, 66), Байрамян, Глебов, Щетинин (Селява, 67), Тугарев (Мухин, 85), Полоз (Голенков, 88), Комличенко (Соу, 67).

"Спартак": Максименко, Кофрие (Литвинов, 76), Джикия, Жиго, Чернов (Рассказов, 59), Классен (Николсон, 76), Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов, Бакаев (Денисов, 90), Соболев.

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