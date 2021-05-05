"Спартак" сообщил диагноз травмированного Кутепова

Фото: инстаграм Ильи Кутепова/Автор неизвестен

Глава департамента московского "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии защитника Ильи Кутепова, который получил травму в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (2:1).

"У Кутепова повреждение боковой связки коленного сустава. Участие в матче с "Химками" под вопросом", – приводит слова Фетисова ТАСС.

Матч "Спартак" - "Химки" состоится 10 мая.

В нынешнем сезоне 27-летний Кутепов провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах и отметился одним автоголом. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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