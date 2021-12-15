"Спартак" уволил Руя Виторию

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория уволен со своей должности.

"Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Наш клуб также покидают ассистенты Витории: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере", - говорится в официальном заявлении "Спартака".

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